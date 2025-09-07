به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در نشست رونمایی و نقد و بررسی آثار مهشید تجلّیان شاعر کاشانی از کتاب شعله مهشید و کتاب ره‌آورد شامل گزیده ابیات مرتبط با سفر در آثار شاعران و ترانه‌سرایان دهه‌های چهل تا ۸۰ رونمایی شد.

کتاب شعله مهشید را در ۵۴ صفحه و با شمارگان ۳۰۰ نسخه انتشارات فصل پنجم و کتاب ره آورد را در ۱۰۰ صفحه انتشارات ناهونته چاپ و منتشر کرده است.

در این نشست ادبی که با حضور شاعرانی از تهران، کرج، اراک و کاشان همراه بود، اساتید شعر و ادبیات و منتقدان ادبی به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص آثار و اشعار مهشید تجلّیان (شاعر کاشانی) پرداختند.