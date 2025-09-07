پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی گفت:هیچ تحولی در مدرسه بدون همکاری و همدلی همه بخشها پایدار نخواهد بود و اجرای آزمایشی طرح در مدارس، فرصتی است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجتالاسلام علی لطیفی, رئيس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در بازدید از کارگاه آموزشی معلمان، مدیران و کارشناسان مجری اجراي آزمايشي طرح «برنامه درسی مدرسهای» در مدرسه تاریخی دارالفنون، تغییر فرهنگ آموزشی و تربیتی مدرسه را دشوار اما حیاتی دانست و افزود: اصلاح محتوا تنها با تکیه بر کتابهای درسی ممکن نخواهد بود، بلکه باید نگاه ما از سطح کتاب به برنامه درسی مدرسهای ارتقا یابد.
تغییر فرهنگ مدرسه، مهمترین و سختترین مأموریت در مسیر تحول است
وي نقش معلمان و مدیران را در تحقق تحول اساسی دانست و اظهار کرد: شما چشم و گوش ما در میدان هستید و آنچه در سازمان طراحی میشود بدون حضور و مشارکت معلمان به نتیجه نخواهد رسید، لذا تغییر فرهنگ مدرسه نیازمند تجربههای واقعی و زبان مدرسه است.
کتاب درسی؛ ابزار تحول، نه محور آن
لطیفی با اشاره به جایگاه کتابهای درسی گفت: کتاب باید در جایگاه واقعی خود دیده شود؛ ابزاری برای تحقق اهداف تربیتی، نه محور مطلق آموزش، اگر کتاب از جایگاه خود خارج شود، هم معلم و هم دانشآموز دچار خطا و سردرگمی خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش مهارتهای پایه زندگی خاطرنشان کرد: یکی از ضعفهای جدی مدارس، کمتوجهی به فرصتهای واقعی برای تمرین مهارتهاست. اردوها، کارگاهها و فعالیتهای عملی باید در مدرسه احیا شوند تا دانشآموزان صرفاً درگیر قلم و کاغذ نباشند.
مهارتهای زندگی نیازمند تمرین واقعی در مدرسه است / اجرای آزمایشی، گامی مهم برای تحقق درست برنامه درسی مدرسهای
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: هر نظام آموزشی استانداردهای ملی ويژهاي دارد، اما در عین حال باید به نیازهای بومی، فرهنگی و فردی دانشآموزان نیز پاسخ دهد. تعادل برقرار کردن ميان این دو بُعد، رمز موفقیت در برنامه درسی مدرسهای است.
وی با قدردانی از حمایت شورای عالی آموزش و پرورش و همراهی و هماهنگی معاونتهای مختلف وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: هیچ تحولی در مدرسه بدون همکاری و همدلی همه بخشها پایدار نخواهد بود و اجرای آزمایشی طرح در مدارس، فرصتی است تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و اصلاح شود.
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی در پایان خطاب به معلمان و مدیران گفت: امیدواريم این طرح آغازگر فصلی نو در تربیت عمومی کشور باشد كه در همين راستا همراهی و بازخورد شما تضمینکننده موفقیت این مسیر خواهد بود.