به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته وحدت، در قالب اجرای طرح "از مردم برای خود مردم" دفترخانه هلال در روستا‌های علی آباد قرق و کوشکهزار این شهرستان به بهره برداری رسید.

خریدار افزود: این طرح با هدف کاهش خسارت و آسیب به مردم در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی برپا شده است.

وی بیان کرد: خانه‌های هلال در روستا‌ها با جذب جوانان داوطلب و با برگزاری دوره‌های آموزشی نقش موثری در امدادرسانی به مردم در حوادث گوناگون دارد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.