همزمان با هفته وحدت، در قالب اجرای طرح "از مردم برای خود مردم"دفترخانه هلال در بیضا افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس جمعیت هلال احمر شهرستان بیضا گفت: به مناسبت هفته وحدت، در قالب اجرای طرح "از مردم برای خود مردم" دفترخانه هلال در روستاهای علی آباد قرق و کوشکهزار این شهرستان به بهره برداری رسید.
خریدار افزود: این طرح با هدف کاهش خسارت و آسیب به مردم در زمان وقوع حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی برپا شده است.
وی بیان کرد: خانههای هلال در روستاها با جذب جوانان داوطلب و با برگزاری دورههای آموزشی نقش موثری در امدادرسانی به مردم در حوادث گوناگون دارد.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.