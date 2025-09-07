پخش زنده
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی از آغاز پذیرش غیر حضوری از پذیرفته شدگان تاخیر گزینش آزمون سراسری سالهای ۱۴۰۱ الی ۱۴۰۳ در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر طبق این اطلاعیه، پذیرفته شدگان از روز جمعه ۱۴ شهریور لغایت پنج شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه به آدرس https://education.cfu.ac.ir میتوانند نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند.
پذیرفته شدگان لازم است جهت اطلاع از نحوه پذیرش و ثبت نام حضوری به پورتال پردیس محل قبولی مراجعه کنند.
به پذیرفته شدگان توصیه میشود پیش از شروع پذیرش غیر حضوری راهنمای پذیرش غیر حضوری را مطالعه کنند.