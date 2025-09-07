نجاتگران، مرد ۶۰ ساله را که بر اثر سقوط از ارتفاعات روستای بورنجان کازرون دچار مصدومیت شده بود نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر کازرون گفت: در گزارشی مبنی بر سقوط مردی ۶۰ ساله در ارتفاعات روستای بورنجان به هلال‌احمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

سعید دهقان افزود: نجاتگران پس از پیمایش به مصدوم دسترسی پیدا کردند و اقدامات اولیه را برای وی انجام و سپس مصدوم را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس این شهرستان تحویل دادند.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.