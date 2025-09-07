پخش زنده
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین از اتصال دوربینهای ثبت تخلفات مرکز کنترل ترافیک به سامانه سیمفا، بهصورت شبانه روزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مجتبی جانی اظهار کرد: با هدف نظارت هوشمند و یکپارچه، کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات ناشی از نقص خودرو و بهبود هماهنگی میان واحدهای مربوطه در معابر شهر قزوین به جهت بهبود کیفیت هوا و ایجاد محدودیت در تردد خودروهای غیر استاندارد با آلایندگی بالا که شاخص استاندارد آن اخذ گواهی معاینه فنی است اجرا و نظارت بر خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق دوربینهای ثبت تخلفات هوشمند خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: پلاک کلیه خودروها بهصورت کاملاً مکانیزه توسط دوربینهای ثبت تخلفات در معابر خواندهشده و اطلاعات آن به سرورهای سیمفا ارسال میشود که درصورتیکه خودرو معاینه فنی نداشته باشد، توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهد شد.