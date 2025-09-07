به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان محلات از شناسایی و دستگیری باند ۵ نفره سارقان مسلح طلاجات منازل در شهرستان محلات خبر داد.

سرهنگ رضا جنتی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلا از منازل و از بانوان کهنسال در مناطق مختلف شهرستان محلات و تیراندازی به شهروندان موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با همکاری ۲ استان دیگر این گروه دستگیر شدند.

جنتی با بیان این که سارقان با حضور در منازل شهروندان و تهدید با سلاح گرم اقدام به سرقت می‌کردند، افزود: در بازرسی از محل اختفای متهمان طلاجات و اقلام سرقتی و تعداد دو قبضه سلاح کلاشینکف و کلت کمری که در صحنه‌های سرقت از آنها استفاده می‌شد همراه با مهمات کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات این را هم گفت که دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر شدند.