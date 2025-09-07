به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،صابر جباری در سفر به شهرکرد گفت: در ۳ سال اخیر با اجرای طرح قانون جوانی جمعیت کاهش موالید در کشور رخ داده است.

وی افزود: گرچه شیب کاهش موالید در کشور به نرخ ۱.۶ رسیده است، اما تا نرخ ۲.۵ فاصله هست.

جباری گفت: خدمات مختلفی برای حمایت از طرح جوانی جمعیت انجام شده است.

وی افزود: ۱۰۰ خدمت برای مقاطع بارداری و زایمان رایگان ارائه می‌شود.

جباری گفت: هم اکنون ۹۰ درصد خدمات ناباروری زیر پوشش خدمات بیمه‌ای است.