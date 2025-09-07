پخش زنده
امروز: -
شرکت تعاونی حمل و نقل جادهای تریلیداران غدیر مهریز با هدف ارائه خدمات ویژه به رانندگان و ارتقای بهرهوری در حوزه حمل و نقل راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته تعاون، شرکت تعاونی حمل و نقل جادهای تریلیداران غدیر مهریز با حضور مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، افتتاح شد. این شرکت با هدف ارائه خدمات ویژه به رانندگان و ارتقای بهرهوری در حوزه حمل و نقل راهاندازی شده است.
سازماندهی و هماهنگی رانندگان، ثبت نام وعضویت رانندگان در تعاونی، صدور نوبت حمل یا سرویسدهی برای رانندگان، خدمات حملونقل، جابجایی مسافر (اتوبوس، مینیبوس، سواری)، جابجایی کالا و بار در داخل و خارج استان یا کشور، خدمات پشتیبانی و رفاهی، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی رانندگان و خانوادههایشان، ایجاد تعمیرگاههای مشترک برای خودروهای اعضا، برگزاری دورههای آموزشی (ایمنی رانندگی، قوانین جدید راهنمایی و رانندگی، مهارتهای شغلی)، پیگیری مشکلات رانندگان در برابر دستگاههای دولتی از خدمات اصلی این شرکت تعاونی به شمار میرود.
در ادامه مدیرکل تعاون به همراه هیئت همراه از دو واحد تولیدی و صنعتی در مهریز بازدید کرد. در این بازدید، ضمن بررسی وضعیت تولید و ظرفیتهای اشتغال، مشکلات و نیازهای این واحدها مورد بررسی قرار گرفت تا راهکارهای عملی برای ارتقای فعالیتهای تولیدی و صنعتی شهرستان ارائه شود.
شیخی در حاشیه این بازدیدها با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای تعاونی و حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، گفت: تعاون نقش کلیدی در توانمندسازی جامعه و ایجاد اشتغال پایدار دارد و ما تمام تلاش خود را برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان به کار خواهیم بست.
این برنامهها با هدف گسترش فرهنگ تعاون، ارتقای بهرهوری اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و رانندگان شهرستان مهریز برگزار شد.