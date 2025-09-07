۱۳۵ کیلومتر از مرحله نخست طرح انسداد مرز‌های مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی به ثمر نشست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: همچنین هم اینک ۲۱۰ کیلومتر از زیرساخت‌های لازم برای اجرای مراحل مختلف عمرانی این طرح آماده شده است.

امیر سرتیپ دوم صادق نوری افزود: این عملیات فنی شامل زیرسازی و آماده سازی مناطق پیش بینی شده برای نصب دیوار‌های بتنی پیش ساخته در این طرح بزرگ کشوری است.

وی با بیان اینکه روزانه ۳۰۰ قطعه دیوار بتنی در کارگاه‌های فعال این طرح در مرز دوغارون آماده می‌شود، گفت: هم اینک برای ادامه مراحل مختلف طرح عمرانی انسداد مرز‌های شرقی، ۱۶۵ کیلومتر دیوار بتنی دیگر تولید و ذخیره سازی شده است.

جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده تولید دیوار‌های بتنی برای ۳۰۰ کیلومتر نهایی این طرح در خراسان رضوی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به پایان خواهد رسید.

نوری بیان کرد: هم اکنون ۱۶ شرکت و ۱۶ کارگاه داخلی مراحل مختلف فنی اجرای این طرح را برعهده دارند.

عملیات انسداد نوار مرزی به صورت دیوارکشی به ارتفاع چهار متر و فنس کشی بخش بالایی آن خواهد بود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد، ۹۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و به واسطه وجود گذرگاه مرزی دوغارون در این نوار مرزی از اهمیت اقتصادی ویژه‌ای برخوردار است.

مرز دوغارون با قدمت بیش از یک قرن در فاصله ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی شهر تایباد و ۲۴۸ کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است.