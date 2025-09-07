مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: این پارک مأموریت ملی دارد و با پشتیبانی همه‌جانبه، بستر هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، شرکت‌های فناور و بخش خصوصی را فراهم خواهد کرد و حضور دانش‌بنیان‌ها باعث ارتقای بیش‌تر در تمامی زمینه‌ها در صنعت آب و فاضلاب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هاشم امینی افزود: اختصاص بخشی از اراضی مؤسسه تحقیقات آب به این پارک، فرصت ارزشمندی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در کنار واحد‌های صنعتی وزارت نیروست؛ به‌گونه‌ای که می‌تواند به محور هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان بدل شود.

امینی با تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بهترین مظاهر و از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: امروز رسالت اصلی صنعت آب و فاضلاب، حمایت عملی و هدف‌مند از این شرکت‌ها و فراهم‌کردن بستر رشد آنها در حوزه‌های تخصصی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از حمایت مالی ویژه از شرکت‌های فناور خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام. شده، ۱۲ شرکت دانش‌بنیان و فناور عضو پارک از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند می‌شوند که در مجموع ۳۹۵ میلیارد ریال در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به این شرکت‌ها تخصیص یافته است.

به گفته امینی این اقدام با هدف توسعه زیرساخت‌ها، تقویت توان‌مندی‌های فناورانه و ارتقای تولید دانش‌بنیان در حوزه آب و برق صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری نیرو، علاوه بر پشتیبانی از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، با ایجاد شبکه نوآوری، انتقال فناوری، بازارسازی برای محصولات فناورانه و ترویج فرهنگ نوآوری، به‌عنوان بازوی توان‌مند وزارت نیرو در تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه اشتغال پایدار در صنعت آب و برق ایفای نقش خواهد کرد.