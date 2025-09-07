به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، سازمان بین‌المللی «کودکان را نجات دهید» درگزارش خود آورده است که تعداد کودکان شهید نوار غزه در طول نزدیک به ۲۳ ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه زنان و کودکان در این منطقه، از ۲۰ هزار نفر فراتر رفته است و این بدان معناست که حداقل یک کودک فلسطینی در هر ساعت جان خود را از دست داده است.

این سازمان با استناد به آخرین داده‌های دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه گزارش داد که از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) تاکنون حداقل ۲۰ هزار کودک یا حدود ۲ درصد از کل کودکان نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

گزارش این سازمان همچنین نشان می‌دهد که حداقل یکهزار و ۹ کودک زیر یک سال به شهادت رسیده‌اند که تقریباً نیمی از این کودکان (۴۵۰ نفر) در طول جنگ متولد و شهید شده‌اند.

همچنین براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، حداقل ۴۲ هزار و یازده کودک در طول جنگ زخمی شده‌اند و «کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی» سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که حداقل ۲۱ هزار کودک فلسطینی به طور دائم معلول شده‌اند و این درحالی است که هزاران نفر دیگر از آنها همچنان مفقود هستند یا گمان می‌رود که زیر آوار دفن شده باشند.

سازمان بین‌المللی «کودکان را نجات دهید» در گزارش خود اعلام کرد که با گذشت نزدیک به ۲۳ ماه از جنگ، جان کودکان بازمانده همچنان روزانه در معرض خطر است.

این سازمان پیش‌بینی کرد که قحطی در هفته‌های آینده در نوار غزه گسترش خواهد یافت و بیش از یک میلیون نفر که تقریباً نیمی از آنها کودک هستند، با گرسنگی فاجعه‌باری رو‌به‌رو خواهند شد و این «بدترین سناریو در مرحله پنجم طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی» است.

براساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، حداقل ۱۳۲ هزار کودک زیر پنج سال به دلیل سوءتغذیه شدید در معرض خطر جان باختن هستند و حداقل ۱۳۵ کودک تاکنون بر اثر گرسنگی جان خود را از دست داده‌اند که ۲۰ نفر از آنها از زمان اعلام رسمی قحطی در ۲۲ اوت (۳۱ مرداد ۱۴۰۴) در نوار غزه، جان خود را از دست داده‌اند.

سازمان بین‌المللی «کودکان را نجات دهید» در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که ارتش رژیم اسرائیل با تشدید بمباران نوار غزه، ۹۷ درصد مدارس و ۹۴ درصد بیمارستان‌ها را ویران کرده و کودکانی را به شهادت رسانده است که هفت برابر بیشتر از بزرگسالان در معرض مرگ ناشی از جراحت‌های انفجار قرار داشتند.

این سازمان تاکید کرد که در این درگیری، جنایت‌های وحشیانه‌ای از جمله جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی رخ داده است و «دیوان بین‌المللی دادگستری اکنون در حال بررسی این موضوع است که آیا نسل‌کشی در حال وقوع است یا خیر، و صرف احتمال وقوع نسل‌کشی برای اتخاذ یک اقدام فوری کافی است».

این سازمان تاکید کرد که همه کشور‌ها از نظر قانونی موظف به جلوگیری از جنایت نسل‌کشی و اقدام قاطع در قبال آن - قبل از آنکه دیر شود- هستند.

سازمان بین‌المللی «کودکان را نجات دهید» همچنین خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در نوار غزه و دسترسی فوری و بدون محدودیت برای رساندن کمک‌های حیاتی به کودکان و خانواده‌ها در سراسر این منطقه شد و بر لزوم توقف فوری انتقال سلاح، قطعات یدکی و مهمات مورد استفاده علیه کودکان و غیرنظامیان تأکید کرد.