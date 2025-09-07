به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان گفت: خراسان جنوبی دارای ۴۵ واحد با مجوز بهره برداری در زمینه پسته است که ۴۴ واحد آن فعال است.

جوادی افزود: از مجموع این واحد‌ها، ۴۲ واحد ترمینال ضبط پسته بوده که با ظرفیتی بالغ بر ۵۰ هزار و ۷۰۰ تن در سال و ۳ واحد فرآوری و بسته بندی پسته با ظرفیت بالغ بر ۲۴۰۰ تن در سال فعالیت دارند.

وی گفت: با توجه به اینکه بیشترین سطح زیر کشت این محصول استراتژیک استان در شهرستان بشرویه است، تعداد ۱۲ واحد فعال در زمینه پسته در این شهرستان با ظرفیت بالغ بر ۱۸۴۰۰ تن درسال فعالیت دارند.

سرپرست مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی استان گفت: شهرستان‌های فردوس و سرایان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.