پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: صبح امروز جوی آرام حاکم است و در سواحل و جزایر مه رقیق صبحگاهی مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، محدوده تنگه هرمز و پارهای سواحل رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
وی توصیه کرد: از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.
بیشتر بخوانید؛ صدور هشدار هواشناسی زرد در هرمزگان
حمزه نژاد افزود: دریا در ساعات بعدازظهر در محدوده دریایی استان به ویژه جزایر خلیج فارس با افزایش بادهای جنوب غربی، متلاطم میشود.
وی توصیه کرد: شناورهای سبک از رفت و آمد دریایی در ساعات بعدازظهر خودداری کنند و تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در روز دوشنبه افزایش بادهای جنوب شرقی در دریای عمان و شرق تنگه هرمز و افزایش بادهای شمال غربی در خلیج فارس، موجب تلاطم دریا میشود.
حمزه نژاد افزود: از روز سه شنبه بر میزان سرعت بادهای جنوب شرقی و تلاطم دریا افزوده میشود.
وی گفت: به لحاظ دمایی تا روز دوشنبه نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است واز روز سه شنبه افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.