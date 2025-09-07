به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمد کرمی گفت:در پی تماس تلفنی مرکز پیام استان مبنی بر وقوع حادثه ی واژگونی یک دستگاه تریلی آمیکو در محور بروجرد به اراک، نیروهای امدادی پایگاه بین‌شهری زالیان به محل حادثه اعزام شدند.رئیس جمعیت هلال‌احمر بروجرد افزود: در این حادثه که ساعت ۲۰ شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در کیلومتر ۵ بروجرد به سمت اراک رخ داد،راننده ی خودرو جان خود را از دست داد.کرمی با قدردانی از تلاش عوامل امدادی و پلیس‌راه، نیروی انتظامی، راهداری و اورژانس در این عملیات گفت:جمعیت هلال‌احمر همواره در حوادث جاده‌ای در کنار مردم حضور داشته و آماده امدادرسانی به هموطنان است.



