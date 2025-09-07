به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت حامد آقایی از باشگاه ایران جوان بوشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت رضا ناصری از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۷ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت نیما علیپور از باشگاه سایپا تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۳۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.