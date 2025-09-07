به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، یدالله روحانی‌منش گفت: با مشارکت و کمک ۳۵۰ میلیون ریالی پایگاه خواهران شهید سمیه، یکی از زندانیان جرائم غیرعمد در استان همدان از زندان آزاد شد.

او افزود: این فرد از تیرماه امسال به دلیل بدهی ۴۱۷ میلیون ریالی در زندان به سر می‌برد و به بیماری اعصاب و روان نیز مبتلا بود که با یاری خیران و همراهی پایگاه خواهران شهیده سمیه زمینه آزادی وی فراهم شد.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تأکید کرد: پایگاه شهیده سمیه هر سال در مناسبت‌های مختلف چندین بار برای آزادی زندانیان نیازمند مشارکت می‌کند و نقشی مؤثر در این امر خداپسندانه دارد.

روحانی منش با بیان اینکه در حال حاضر ۳۷۰ نفر به دلیل جرائم غیرعمد در زندان‌های استان هستند تصریح کرد: طی پنج ماه سال جاری ۱۷۳ زندانی جرائم غیرعمد با مجموع بدهی بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.