درختان چنار خیابان کوهسنگی مشهد، دچار زوال تدریجی شده‌اند و انجام اقدامات حفاظتی در نگهداری آنها، ضروری است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد، درختان خیابان کوهسنگی را بخشی از هویت تاریخی و زیبایی این شهر دانست و بر ضرورت اقدامات حفاظتی در نگهداری آنها تأکید کرد.

حسین مختاری با اشاره به تغییرات شدید اقلیمی در دهه اخیر اظهار کرد: افزایش بی‌سابقه دما، کاهش بارندگی و افت سطح آب‌های زیرزمینی، شرایطی بسیار آسیب‌زا برای گونه‌های پرنیاز به آب همچون درخت چنار ایجاد کرده و توان زیستی آنها را به شدت کاهش داده است.

وی بیان کرد: هم اکنون هزار و ۸۲۴ اصله درخت در خیابان کوهسنگی وجود دارد که بخش عمده آنها از گونه ارزشمند چنار هستند، اما آلودگی هوا، تنش‌های گرمایی، خشکی و افزایش شوری منابع آبی و خاکی، به تدریج موجب ضعف عمومی و زوال تدریجی این درختان شده است.

مختاری افزود: درختان کهنسال چنار در این خیابان که سالیان طولانی با جریان آب روان در جوی‌ها آبیاری می‌شدند، امروز صرفاً به آبیاری فضای سبز وابسته هستند و این امر مراقبت بیشتری را می‌طلبد.

این مسئول با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای حفظ این میراث سبز، گفت: تغذیه و بهبود خاک با کود‌های آلی و بیولوژیک، استفاده از روش‌های نوین آبیاری عمقی، تغذیه برگی درختان و انجام اقدامات اصلاحی همچون لوله‌های مشبک در محیط پیرامون درختان به منظور نفوذ عمقی آب، از جمله این اقدامات است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین در این راستا مالچ‌پاشی برای کاهش تبخیر، پایش مستمر سلامت درختان و مبارزه بیولوژیک با آفات، هرس بهداشتی و حذف سرشاخه‌های خشک، آفت‌زده و بیمار و مه‌پاشی مستمر شبانه به منظور تامین رطوبت‌بخشی نیز انجام شده است.

مختاری اضافه کرد: مدیریت پایدار آب و خاک تنها راه نجات درختان خیابان کوهسنگی و انتقال این میراث سبز به نسل‌های آینده است؛ همچنین فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت مردمی در حفاظت از درختان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.