زمین ورزشی والیبال ساحلی به مساحت ۳۸۴ متر مربع و با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در بوستان آفتاب میرآباد غربی ساخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مصطفی جعفری گفت: گسترش ورزش حرفهای یکی از نیازهای پرورش نسلی با نشاط و سالم برای آینده کشور است و بدون شک نقش شهرداریها در توسعه ورزش به ویژه والیبال تأثیرگذار است.
وی افزود: شهرداری شهرکرد در راستای توسعه ورزش همگانی و توسعه محلههای کمتر برخوردار اقدام به ساخت این زمین ورزشی کرده است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد گفت: توسعه رشته ورزشی والیبال و ایجاد انگیزه عمومی از دیگر اهداف احداث زمین ورزشی والیبال ساحلی در پارک آفتاب میرآباد غربی شهرکرد است.