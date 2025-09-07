به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه برای سه دهک اول اجرا می‌شود.

ابراهیم مهرجو افزود: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک چهارشنبه این هفته همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های یک تا ۳ واریز می‌شود و برای سایر دهک‌ها هم در تاریخی که متعاقبا اعلام خواهد شد، این کالابرگ نیز تخصیص داده می‌شود.

مهرجو با بیان اینکه روال و شیوه کار پرداخت کالابرگ به شکل سابق است، اضافه کرد: برای مشمولان پیامک ارسال می‌شود امکان تماس مردم با مرکز ارتباطات وزارت رفاه نیز وجود دارد.