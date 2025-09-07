افزایش ۱۰ درصدی برداشت خرما در بافق
سطح زیر کشت نخیلات شهرستان بافق بیش از یکهزار و ۵۰۰ هکتار است که سالانه بین ۵ تا ۷ تن خرما از آن برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد،
مدیر جهاد کشاورزی بافق گفت: از سطح ۱۵۰۰ هکتاری زیر کشت نخیلات شهرستان بافق ۸۰۰ هکتار شامل ارقام اصلاحشده کبکاب، پیارم و زاهدی است.
حمید عسکری افزود: سالانه بین پنج تا هفت تن خرما در این شهرستان برداشت میشود که امسال با توجه به شرایط مناسب، شاهد افزایش حدود ۱۰ درصدی محصول هستیم.
حمید عسکری افزود: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر بهرهبردار در زمینه تولید خرما در شهرستان فعال هستند و برداشت خرما از اوایل شهریور آغاز شده و تا اواخر مهرماه ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه فرآوری خرما و توسعه صنایع تبدیلی نقش مهمی در ارزشافزوده این محصول دارد، گفت: در شهرستان بافق یک کارخانه فرآوری خرما با ظرفیت ۲ هزار تن در سال فعالیت میکند.
مدیر جهاد کشاورزی بافق همچنین از برگزاری جشنواره خرما در این شهرستان خبر داد و افزود: به شکرانه برداشت این محصول، جشنواره خرما از ۱۹ تا ۲۱ شهریورماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد.
گفتنی است علاوه بر این، گرمای هوا، بیآبی و خاموشی چاههای کشاورزی مشکلاتی برای نخیلات ایجاد کرده و سبب خرابی بخشی از محصول شده است.