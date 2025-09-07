به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با اشاره به دریافت گزارشی مبنی بر تردد یک دستگاه کامیون حامل مرغ زنده بدون مجوز در سطح شهر، گفت: واحد‌های گشتی با کنترل محور‌های مواصلاتی، خودرو را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۷۶۸ قطعه مرغ زنده بدون مجوز حمل و بهداشت به وزن ۲ هزار و ۳۰۵ کیلوگرم کشف شد.

فرمانده انتظامی صومعه سرا از تحویل طیور کشف شده برای سیر مراحل قانونی به اداره دامپزشکی خبر داد و بیان داشت: متهم ۴۷ ساله با تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

سرهنگ عدلی مژدهی با اعلام اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کردند، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماری‌های خطرناک و قابل سرایت به انسان می‌تواند از طریق دام و طیور بدون مجوز حمل و بهداشت انتقال پیدا کند، گفت: حمل دام و طیور باید با دریافت مجوز‌های لازم انجام شود.