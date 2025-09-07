به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی روز یکشنبه در گفت‌و‌گو با تولیدکنندگان بخش صنعتی در ارومیه، گفت: حرکت در مسیر اصلاح الگوی کشت و مصرف بهینه آب چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعتی در دستور کار قرار دارد.

وی با تاکید بر تسریع و رفع مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و متقاضیان این بخش ادامه داد: مهمتر از از کار و زمین برای تولید کننده، داشتن تعامل با مسئولان باانگیزه و حس همکاری متقابل است.

استاندار آذربایجان‌غربی یادآوری کرد: هدف ما از توجه به سرمایه‌گذاری این است که در شهرک‌های صنعتی امکانات به افرادی که اهلیت دارند اعطا شود و تولید رونق بگیرد.

وی بر لزوم حل مشکلات واحد‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: این اقدام باید در کنار برگزاری تور‌های صنعتی و بازدید از واحد‌های مختلف انجام شود.

رحمانی صدور تولیدات صنعتگران منطقه را به کشور‌های خارجی موجب دلگرمی و افتخار دانست و افزود: برندسازی و توسعه فعالیت واحد‌های کوچک مقیاس نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی بر لزوم رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: ما نهضتی را برای توسعه سرمایه گذاری در استان آغاز کردیم که در این زمینه همراهی تولید کنندگان را می‌طلبد.

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این استان باید به یک قطب صنعتی تبدیل شود، اضافه کرد: این منطقه دارای ظرفیت‌های بسیاری در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت است که باید از آنها استفاده شود.