به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات انتخابی قهرمانی بدمینتون آقایان استان اصفهان، باحضور ۵٧ بازیکن از شهرستان‌های کاشان، اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد و خمینی شهر برگزار شد.

یاسین غیور، عارف قائدی، کیانمهر صالحی و طا‌ها امیر خانی از نجف آباد در گروه سنی کمتر از ۱۱ سال و رهام آقابابایی و محمد خلیلیان از نجف آباد، فرزین شیرانی از اصفهان و رضا فتاح المنان از نجف آباد در گروه سنی کمتر از ۱۳ سال عنوان‌های برتر را کسب کردند.