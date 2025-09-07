پخش زنده
مسابقات انتخابی قهرمانی بدمینتون استان اصفهان با معرفی نفرات برتر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مسابقات انتخابی قهرمانی بدمینتون آقایان استان اصفهان، باحضور ۵٧ بازیکن از شهرستانهای کاشان، اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد و خمینی شهر برگزار شد.
یاسین غیور، عارف قائدی، کیانمهر صالحی و طاها امیر خانی از نجف آباد در گروه سنی کمتر از ۱۱ سال و رهام آقابابایی و محمد خلیلیان از نجف آباد، فرزین شیرانی از اصفهان و رضا فتاح المنان از نجف آباد در گروه سنی کمتر از ۱۳ سال عنوانهای برتر را کسب کردند.