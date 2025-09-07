پخش زنده
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی همدان گفت: در حال آمادهسازی پرونده یکی از سه روستای مستعد گردشگری برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی خاکسار اظهار کرد: در فرآیند انتخاب روستاهای برگزیده گردشگری جهانی در سالهای گذشته اقدامات زیادی انجام شد و از ۲۱ روستای هدف گردشگری استان همدان، سه روستا مستعد این موضوع شناخته شدند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: این سه روستا شامل ملحمدره، حیدره قاضیخان و ورکانه هستند و اکنون روی این سه روستا کار میکنیم تا پرونده آنها آماده شود.
او تصریح کرد: در نهایت از استان همدان تنها یک پرونده به تهران ارسال خواهد شد تا در لیستی که وزارت میراثفرهنگی برای سازمان جهانی گردشگری ارسال میکند، قرار گیرد.
خاکسار عنوان کرد: در این راستا، جلساتی با دهیاران روستاهای فوق و روسای ادارات شهرستانها به طور مداوم برگزار و ظرفیتهای روستاها مورد بررسی قرار میگیرد.