به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی گفت: با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، آسمان استان غالباً صاف و آفتابی خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: برای امروز یکشنبه، شاهد وزش باد‌های شمالی خواهیم بود که از بعدازظهر آغاز شده و تا آخر شب ادامه خواهد داشت.

به گفته بهروزی، این بادها، که سرعت ناچیزی دارند، بیشتر در کانال بادی استان فعال خواهند بود.

کارشناس هواشناسی، شهر‌های کوهین، تاکستان، بویین‌زهرا و بخش‌هایی از شهر قزوین را مناطقی دانست که در آخر شب تحت تأثیر این وزش باد‌های شمالی قرار خواهند گرفت.