آسمان قزوین تا اواسط هفته پایدار و آفتابی است
کارشناس هواشناسی استان قزوین از پایداری نسبی جوی در منطقه تا اواسط هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی گفت: با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی، آسمان استان غالباً صاف و آفتابی خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در دمای هوا پیشبینی نمیشود.
وی افزود: برای امروز یکشنبه، شاهد وزش بادهای شمالی خواهیم بود که از بعدازظهر آغاز شده و تا آخر شب ادامه خواهد داشت.
به گفته بهروزی، این بادها، که سرعت ناچیزی دارند، بیشتر در کانال بادی استان فعال خواهند بود.
کارشناس هواشناسی، شهرهای کوهین، تاکستان، بویینزهرا و بخشهایی از شهر قزوین را مناطقی دانست که در آخر شب تحت تأثیر این وزش بادهای شمالی قرار خواهند گرفت.