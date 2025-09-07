پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ۷ دستگاه کتابخانه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در شهرهای مختلف استان در مراحل مختلف ساخت، تجهیز و تکمیل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در دیدار مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی، گفت: احداث ۷ کتابخانه در دستور کار بوده که عملیات اجرایی این کتابخانهها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در دست احداث است.
وی ادامه داد: این کتابخانهها در شهرستانهای بوکان، اشنویه، ماکو، تکاب و سردشت احداث میشود.
آرامون افزود: در راستای اجرای هر چه سریعتر و بهتر طرحهای احداث کتابخانه باید همکاری لازم توسط نهاد کتابخانههای عمومی انجام گیرد.
وی ادامه داد: برای هر کتابخانه به طور میانگین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در صورت تامین اعتبار تا یک سال آینده این کتابخانهها به اتمام رسیده و تحویل بهرهبردار میشود.