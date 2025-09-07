



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ارکستر ارمنستان در قلب تخت جمشید نواخت .

معاون استانداری فارس این رویداد را نقطه‌عطفی در دیپلماسی فرهنگی کشور دانست و گفت: این رخداد می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات مؤثر در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی ایران باشد.

حجت‌الله رضایی، با اشاره به جایگاه بین‌المللی ارکستر سمفونیک ارمنستان که پیش‌تر در قاره‌های آمریکا، اروپا و آسیا به اجرای برنامه پرداخته است، افزود: این گروه به دعوت وزیر میراث فرهنگی، صالحی امیری، و با هماهنگی مسئولان ارمنستان به ایران آمده و حضورشان در این برنامه حاصل بررسی‌های دقیق در شورا‌ها و کمیسیون‌های تخصصی استان بوده است.

رضایی با تأکید بر اهمیت این رویداد در تقویت دیپلماسی فرهنگی، تصریح کرد: چنین برنامه‌هایی می‌توانند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی ایفا کنند و در صورت تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی، ادامه‌دار خواهند بود.

رضایی در خصوص تعاملات فرهنگی آینده، از برنامه‌ریزی برای اعزام متقابل هنرمندان و توسعه ارتباطات فرهنگی با دیگر کشور‌ها خبر داد و افزود: دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر گفت‌وگوی دوطرفه است و استان فارس در این مسیر گام‌های مؤثری برخواهد داشت.

پیش از این نیز سفرا و نمایندگان دیپلماتیک ۱۷ کشور و ژانا آندریاسیان، وزیر آموزش، دانش، فرهنگ و ورزش ارمنستان برای حضور در این مراسم وارد شیراز شده بودند.