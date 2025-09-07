پخش زنده
امروز: -
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندی و جلب رضایت خداوند باید جزو اولویتهای اصلی مدیران قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدرضا اصغری در جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان ضمن تبریک هفته وحدت، این ایام را فرصتی گرانبها برای افزایش همبستگی، همدلی و برادری میان مسلمانان عنوان و اظهار کرد: برگزاری نخستین همایش بینالمللی سرمایهگذاری اینوا، دروازهای برای توسعه کشاورزی اقتصادی و مدرن استان به شمار میرود و باید روند جذب سرمایه در این بخش تسهیل شود.
وی با تاکید بر لزوم معرفی فرصتهای اولویتدار سرمایهگذاری به سرمایهگذاران داخلی و خارجی افزود: کارگروههای سرمایهگذاری در سطح شهرستانها نیز باید فعال شده و صرفاً به اتکای بودجههای دولتی برای سرمایه گذاری اکتفا نشود.
اصغری با اشاره به حضور پر رنگ سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از ۱۸ کشور دنیا در همایش بینالمللی اینوا، گفت: معرفی ظرفیتهای گسترده آذربایجانغربی در این رویداد میتواند در ارتقای جایگاه اقتصادی استان در سطح کشور و ایجاد رونق تولید و اشتغال تأثیرگذار باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، سهم پایین بخش کشاورزی از اعتبارات استانی را یکی از چالشها عنوان کرد و افزود: افزایش هماهنگی میان مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران ضروری است و این شاخص بهعنوان یکی از معیارهای ارزیابی مدیران لحاظ خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت سلامت محیط اداری و ارتقای توانمندی نیروی انسانی اظهار داشت: آموزشمحوری یکی از ارکان توسعه و توانمندسازی کارشناسان و مدیران است و در کنار آموزش بهرهبرداران باید به این بخش نیز توجه ویژه شود.
اصغری با اشاره به بحران منابع آبی و کاهش نزولات جوی، اصلاح الگوی کشت، توسعه کشتهای کمآببر و تکمیل زنجیره ارزش را از اولویتهای بخش کشاورزی دانست و گفت: این اقدامات با توجه به قرار گرفتن در آستانه کشت محصولات پاییزه، میتواند در احیای دریاچه ارومیه و افزایش بهرهوری موثر باشد.
وی با بیان اینکه کارگروههای تخصصی در زیر بخشهای مختلف کشاورزی در تمامی موضوعات باید تشکیل و مسائل و مشکلات در همان کارگروهها مرتفع شود، خاطرنشان کرد: کارگروه ساماندهی نیروی انسانی برای انتخاب مدیران و کارشناسان شایسته و کارآمد در سازمان تشکیل شده و کارگروه آموزش و ترویج نیز از هفته جاری با هدف افزایش ضریب نفوذ دانش میان کشاورزان آغاز به کار میکند.
وی در پایان از خدمات موکب سنگرسازان بیسنگر سازمان جهاد کشاورزی استان در ایام اربعین حسینی قدردانی کرد.
حجت الاسلام بهنام دلریش مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه با تبریک فرارسیدن هفته وحدت به همه مسلمانان جهان، بهویژه ملت شریف ایران، گفت: در این ایام مبارک، بیش از هر زمان دیگری باید بر تقویت همبستگی و انسجام امت اسلامی تأکید شود. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودهاند، در برابر توطئههای دشمنان باید هوشیارانه و هوشمندانه ایستاد و اجازه نداد دشمنان با ایجاد تفرقه، امت اسلامی را تضعیف کنند.