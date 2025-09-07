به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل گمرکات استان اصفهان گفت: در پنج ماهه امسال تشریفات صادرات ۶۴۷ هزار و ۲۲۲ تن کالا به ارزش ۴۲۵ میلیون و ۳۸۷ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان محقق شده است.

رسول کوهستانی پزوه، تعداد کالا‌های صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۴۵۱ قلم برشمرد و افزود: در این مدت فرآورد‌های نفتی با ۱۳۹ میلیون دلار، محصولات لبنی با ۶۲ میلیون دلار، چدن آهن و فولاد با ۵۶ میلیون دلار، فرش ماشینی با ۴۰ میلیون دلار و مس و مصنوعات آن با ۲۳ میلیون دلار عمده محصولات صادراتی از طریق گمرکات استان اصفهان بوده است.

وی کشور‌های مقصد صادراتی گمرکات استان اصفهان را ۷۲ کشور دانست و افزود: پاکستان، عراق، افغانستان، امارات متحده عربی و ترکیه از جمله بزرگترین مقصد‌های صادراتی کالا‌های ارسالی از طریق گمرکات استان است.

مدیر کل گمرکات استان اصفهان ادامه داد: در پنج ماهه امسال همچنین تشریفات واردات ۴۹ هزار و ۲۳۲ تن کالا به ارزش ۲۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار دلار در گمرکات استان اصفهان فراهم شده است.

رسول کوهستانی افزود: ماشین‌آلات مکانیکی، ماشین‌آلات برقی، آلومینیوم و مصنوعات آن، محصولات آهن و فولاد و خودرو و قطعات آن از جمله کالا‌های وارداتی به این استان بوده است.

وی گفت: امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان و ایتالیا از مهمترین کشور‌های مبدا وارداتی گمرکات استان اصفهان است.