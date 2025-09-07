به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، هم‌زمان با هفته وحدت با سرمایه‌گذاری ۲۳۳ میلیارد تومان ۹ طرح مختلف فرهنگی و ورزشی و عمرانی و خدماتی با حضور سالاری بازرس کل استان، موسوی معاون عمرانی استاندار، خانه‌گیر مدیرکل دفتر شهری و روستایی استان، امام‌جمعه، فرماندار و جمعی از مسوولان افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گفته علی ضیاءالدینی شهردار زرند این طرح‌ها در قالب آسفالت ۳۰۰ هزار مترمربع معابر شهرک شهید باهنر پس از چشم‌انتظاری ۵۰ساله ساکنان شهرک، آسفالت شهرک‌های سیدالشهدا، مهدی‌آباد، کشاورز، فاز دوم شهرک‌های ولایت و امام سجاد، بلوارهای دفاع مقدس و بعثت هستند.

وی ادامه داد: همچنین احداث ۲ پارک سپاس و پدر، جمعاً به مساحت ۷ هزار ۶۷۵ متر مربع، احداث زمین چمن مصنوعی مسکن مهر با مساحت ۱۵۰۰ مترمربع و سرمایه‌گذاری ۲ و نیم میلیارد تومان از دیگر طرح‌ها هستند که به بهره‌برداری رسید.

شهردار زرند گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافربری با هزینه بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان نیز به ناوگان حمل‌ونقل زرند افزوده شد.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها بالغ بر ۶۰ هزار نفر از شهروندان زرندی از مزایای آن بهره‌مند شدند.