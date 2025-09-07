پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل آبفا استان تهران از کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب تهران در یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن اردکانی مدیرعامل آبفا استان تهران با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: برابر قانون زمانی که یک ناترازی بین منابع و مصارف به وجود میآید این بحران است، با تمام تلاش همکاران ما در وزارت نیرو و همراهی مردم بحران آب در تهران مهار و مدیریت شده ولی همچنان میبایست به سیاستهای مدیریت مصرف استمرار داشته باشیم.
وی ادامه داد: موضوع مدیریت مصرف دارای چند حلقه است که باید تکمیل شود و این حلقه آخر را امیدواریم مردم همراهی کنند به طوری که نصب لوازم کاهنده اگر در منازل نصب شود حداقل ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش میدهد این لوازم کاهنده هیچ خللی در میزان و مصرف آب ایجاد نمیکند.
اردکانی افزود: ما یک قرار با مردم داشتیم که اگر هموطنان ۲۰ درصد مصرف آب را نسبت به سال گذشته کاهش دهند این بحران را پشت سر میگذاریم، تا پایان مرداد ماه ۱۰ درصد مصرف آب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
مدیرعامل آبفا استان تهران بیان کرد: کسانی که ۱۲ هزار لیتر آب در ماه مصرف میکنند جزو مشترکان خوش مصرف هستند آنهایی که از ۱۲ تا ۲۴ هزار لیتر آب در ماه مصرف دارند پرمصرف و مشترکانی که بیش از ۲۴ هزار لیتر آب در ماه استفاده میکنند بدمصرف محسوب میشوند، در همین ماههای اخیر مشترکان پرمصرف از ۷ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
اردکانی تصریح کرد: الگوی مجاز مصرف آب در استان تهران ۱۳۰ لیتر در شبانه روز برای هر نفر است، در حال حاضر ۷۰ درصد بیشتر بالای الگو آب مصرف میکنند ولی طبق آماری که در مردادماه انجام شد ۶۵ بالای الگو مصرف دارند و این عدد 5درصد کاهش را نشان می دهد.