همایش کسب و کار و فروش اینترنتی و نمایشگاه کارآفرینان صومعهسرا، در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان گیلان در همایش فروش اینترنتی و نمایشگاه کارآفرینان در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعهسرا، با بیان اینکه آموزش فنی و حرفهای جوانان و حمایت از کارآفرینی در اولویت برنامههای مرکز آموزش فنی و حرفهای قرار دارد گفت: آموزش مستمر و تولید محصولات با کیفیت از سوی کارآفرینان، بهره وری اقتصادی خانوارها را بالا میبرد.
محمود شادکام افزود: توسعه کسب و کار و تولید دست ساختههای بانوان و فروش اینترنتی، سریعترین راه فروش محصولات است.
در حاشیه این همایش نمایشگاه صنایع دستی و دست ساختههای بانوان کارآفرین شهرستان صومعهسرا به معرض نمایش و فروش قرار گرفت.