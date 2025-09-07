همایش کسب و کار و فروش اینترنتی و نمایشگاه کارآفرینان صومعه‌سرا، در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گیلان در همایش فروش اینترنتی و نمایشگاه کارآفرینان در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه‌سرا، با بیان اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای جوانان و حمایت از کارآفرینی در اولویت برنامه‌های مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارد گفت: آموزش مستمر و تولید محصولات با کیفیت از سوی کارآفرینان، بهره وری اقتصادی خانوار‌ها را بالا می‌برد.

محمود شادکام افزود: توسعه کسب و کار و تولید دست ساخته‌های بانوان و فروش اینترنتی، سریع‌ترین راه فروش محصولات است.

در حاشیه این همایش نمایشگاه صنایع دستی و دست ساخته‌های بانوان کارآفرین شهرستان صومعه‌سرا به معرض نمایش و فروش قرار گرفت.