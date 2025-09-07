به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی گفت: طی ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۴۳۳۱ تن انواع کود شیمیایی شامل ۴۰۸۱ تن ازت، ۵۰ تن فسفات و ۲۰۰ تن پتاس در شهرستان ارومیه توزیع گردید.

محمود مظلومی افزود: با توجه به جایگاه ویژه ارومیه در تولید محصولات باغی به‌ویژه سیب، انگور و گلابی، تأمین کود‌های مورد نیاز کشاورزان این شهرستان از اولویت‌های اصلی شرکت است. کود‌های ازت برای رشد رویشی، فسفات برای توسعه ریشه و پتاس برای افزایش کیفیت میوه‌ها به‌صورت هدفمند در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

وی همچنان با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی و ترویجی در سطح شهرستان، اظهار کرد: آشنایی کشاورزان با نحوه مصرف صحیح کود‌ها و زمان‌بندی مناسب تغذیه گیاه، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید دارد. توزیع کود‌ها با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی و در هماهنگی کامل با مراکز خدمات کشاورزی انجام می‌شود.