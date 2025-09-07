برنامه‌های «ققنوس»، با مجموعه‌های از گفت‌و‌گو‌های تخصصی در حوزه ادبیات، «نمایش فرهنگ»، با نگاهی به واقعه تاریخی «به توپ بستن مجلس»، «نیستان»، با پنج نگاه به موسیقی و «مستند فرهنگ»، با روایت زندگی و هنر شهرداد روحانی، از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه ادبی و فرهنگی «ققنوس»، با مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های تخصصی در حوزه ادبیات، طنز، رویداد‌های فرهنگی و هنر، پخش می شود.

در این قسمت از مجله ادبی رادیویی «ققنوس»، برجیان، مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه ملی، از برنامه «شبی با نمایشنامه‌نویس برجسته نروژی» در کتابخانه ملی خبر می‌دهد و پس از آن، با ولی‌زاده، مدیر اجرایی دفتر طنز حوزه هنری، درباره موضوع «طنز در اندرز در مکتب‌خانه» و نگاه سنتی، انتقادی به ادبیات طنز گفت‌و‌گو می‌شود.

در ادامه، بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، جزئیات نخستین جشنواره شعر و داستان بومی این استان را تشریح می‌کند، رویدادی که با هدف حفظ و ترویج فرهنگ محلی برگزار خواهد شد.

بخش «به قدر تشنگی»، با اجرای سعید یوسف‌نیا با نکاهی به شهر کلاسیک ث شاعران ایرانی نیز پایانی متفاوت برای این برنامه ادبی رقم می‌زند

«ققنوس»، از گروه ادب و هنر، ساعت ۱۵ به تهیه‌کنندگی و سردبیری مریم مردانی، با اجرای مهدی محمدیان و نویسندگی معصومه علوی‌نکو، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتزاز پخش می‌شود.

«نمایش فرهنگ»، از امشب تا ۲۶ شهریور هر شب ساعت ۲۳ با نگاهی به واقعه تاریخی «به توپ بستن مجلس» در دوران محمدعلی شاه قاجار و قیام مشروطه، پخش می‌شود.

این نمایش، با بهره‌گیری از قالب داستانی و فضاسازی رادیویی، رویداد به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط نیرو‌های قزاق به فرمان محمدعلی شاه قاجار را بازگو کرده و نقش این حادثه در شکل‌گیری و شتاب گرفتن قیام مشروطه را بررسی می‌کند.

در طول پخش این مجموعه شنوندگان با روایت‌های مستند، دیالوگ‌های نمایشی و حضور شخصیت‌های تاریخی آن دوره، با لایه‌های مختلف این واقعه آشنا خواهند شد، از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی آن زمان گرفته تا واکنش‌ها و مقاومت مشروطه‌خواهان. توجه به جزئیات فرهنگی، تاریخی و شخصیت‌پردازی در این نمایش، فرصتی کم‌نظیر برای بازشناسی ابعادی از تاریخ معاصر ایران فراهم می‌کند.

برنامه «نیستان»،به تهیه‌کنندگی یلدا احتشامی، شنوندگان را با پنج بخش متنوع از پیانو نوازی ایرانی تا موسیقی اقوام و آواز سنتی همراهی می‌کند.

این برنامه، در بخش نخست به مکتب پیانوی ایرانی با اجرای محمدرضا امیرقاسمی، نوازنده پیانو و مدرس، می‌پردازد. در ادامه، مسعود نظر، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی کودک، نگاهی تخصصی به موسیقی کودکان ارائه می‌کند.

بخش سوم برنامه به آشنایی با موسیقی ایران اختصاص دارد که با حضور نوشین پاسدار، موسیقیدان، نوازنده و مدرس ساز عود، اجرا خواهد شد.

در بخش چهارم، صادق چراغی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اقوام، شنوندگان را به سفری در نواحی موسیقایی ایران می‌برد.

در بخش پایانی، غفار ذابح، خواننده، مدرس و ردیف‌دان، به بررسی آواز و ادوات تحریری می‌پردازد.

برنامه «نیستان» محله‌ای رادیویی است که به طور تخصصی به موسیقی اختصاص دارد و از گروه ادب و هنر و رادیو فرهنگ با اجرای کارشناسی رضا مهدوی ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

برنامه «مستند فرهنگ»، به تهیه‌کنندگی حمیرا فراتی با پرتره‌ای شنیدنی از شهرداد روحانی، رهبر برجسته ارکستر و آهنگساز نامدار کشورمان، از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۴:۳۰، پخش و ساعت ۱۹:۳۰، بازپخش می‌شود.

شهرداد روحانی، زاده ۶ خرداد ۱۳۳۳ در تهران، از پنج سالگی وارد دنیای موسیقی شد و در ۱۰ سالگی به هنرستان موسیقی راه یافت. پس از تحصیل در هنرستان موسیقی ملی، برای ادامه آموزش به وین رفت. او که در خانواده‌ای سرشار از موسیقیدانان از جمله پدرش رضا روحانی و برادرانش انوشیروان، اردشیر و شهریار رشد کرده، در دوران فعالیت خود رهبری ارکستر‌های معتبر جهانی از جمله ارکستر سلطنتی فیلارمونیک لندن و ارکستر سمفونیک مینه‌سوتا را بر عهده داشته است.

روحانی با کنسرت جهانی یانی در پارتنون آتن شهرتی فرامرزی یافت و در کنار خلق آثار ماندگار، جوایز مهمی، چون جایزه پیکانس تایلند (۱۹۹۹) و جایزه باربد جشنواره موسیقی فجر (۱۳۹۴) را دریافت کرده است. فعالیت‌های او شامل ساخت موسیقی فیلم، همکاری با اپرای ونکوور و اجرای آثاری از بزرگان موسیقی ایرانی برای مخاطبان بین‌المللی نیز می‌شود.