عضویت بیش از هزار جوان قزوینی در سامانه جوان پلاس
مدیر شبکه ایران یاران جوان استان قزوین گفت: هزار و هشتاد نفر از جوانان استان با ثبت نام در سامانه جوان پلاس، تخصص و علاقهمندیهای خود را مشخص کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، چگینی در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان افزود: این جوانان در کمیتههای مختلفی همچون سلامت، مشاوره، حمایتهای روحی و روانی، کمیته امداد، نجات، معیشت و دیگر کمیتهها ساماندهی شدهاند.
وی اضافه کرد: تقریباً یازده کمیته داریم که هر یک بهوسیله یک سازمان غیر دولتی (NGO) یا سازمان مردمنهاد (سمن) هدایت میشوند. این سمنها مسئول پیگیری حمایتهای مختلف و موارد قانونی کمیتهها هستند.
مدیر شبکه ایران یاران جوان استان همچنین اشاره کرد که در ذیل این کمیتهها، افرادی فعالیت میکنند که ممکن است هیچگونه تعامل و ارتباطی با نهادهای دولتی نداشته باشند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای استان هم از ارائه آموزشهای مهارتی به ۷۳۰ نفر توسط این اداره کل خبر داد.
ندا پاک دامن، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان هم اعلام کرد: برنامهها در حوزه ورزش و جوانان به چند بخش تقسیم شدهاند که یکی از این بخشها، فعالیتهای ورزشی است که شامل جشنوارهها، همایشها، کارگاههای آموزشی و برنامههای ویژه برای گروههای هدف و مناطق حاشیهنشین است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان در ادامه اظهار داشت: در مجموع، ۹۹۳ برنامه برگزار شده است و ۲۵۲ هزار نفر در این برنامهها مشارکت داشتند.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان از اجرای طرح مهارت آموزی تا اشتغال خبر دادو گفت: این طرح در ۵۸ رشته در ۳ مرحله برگزار میشود.
مدیر کل کمیته امداد استان هم گفت: غنیسازی اوقات فراغت در مجموعه کمیته امداد در طول سال و به ویژه در ایام تابستان به طور ویژه پیگیری میشود.
ظاهری با اشاره به چالشهای موجود برای خانوادههای تحت حمایت، گفت: این خانوادهها معمولاً با سه چالش اصلی روبهرو هستند که آسیبهای اجتماعی، استفاده نادرست از فضای مجازی و دسترسی کمتر به فرصتهای آموزشی و مهارتآموزی از جمله این چالش هاست.
وی ادامه داد: اهداف ما در این زمینه شامل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه مهارتهای فردی و اجتماعی، افزایش اعتماد به نفس و ایجاد حس تعلق و مسئولیتپذیری است.
مدیر کل کمیته امداد همچنین به اقدامات انجام شده در این راستا اشاره کرد و افزود: برگزاری دورههای آموزشی گروهی با هدف ارتقاء دانش و بینش خانوادهها در زمینههای فرزندپروری، آموزشهای پیش از ازدواج، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، استفاده مناسب از فضای مجازی و مهارتهای زندگی، برای ۹۱۳ نفر از خانوادههای تحت پوشش برگزار شده است.