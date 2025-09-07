پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: پرونده ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی تهیه و برای ثبت ملی به وزارتخانه ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مرتضی صفری در مراسم جشنواره بادام قوشچی با تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد حضرت محمد (ص) اظهار کرد: سومین دوره جشنواره بادام قوشچی مقارن با این ایام مبارک برگزار میشود و جا دارد از شهردار و شورای شهر قوشچی و مردم خونگرم و باصفای این شهر که بهصورت خودجوش توانستند یک رویداد گردشگری را در این شهر راه بیندازند قدردانی و تشکر کنم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی افزود: برای آنکه یک رویداد در فهرست رویداد ملی به ثبت برسد باید آن رویداد بهصورت سه سال متوالی برگزار شد و با توجه برگزاری جشنواره بادام قوشچی در سه سال متوالی، با جمعآوری مستندات، پرونده ثبت ملی جشنواره بادام قوشچی هفته آینده توسط معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی به وزارتخانه ارسال میشود.
او ادامه داد: جشنوار انگور ارومیه، جشنواره گیلاس اشنویه، جشنواره گل محمدی خوی و ... از جمله جشنوارههای ثبت ملی آذربایجان غربی بوده و بهزودی نیز جشنواره بادام قوشچی به این فهرست افزوده میشود.
صفری تصریح کرد: جشنوارههای گردشگری ضمن آنکه موجب ایجاد نشاط و تفریح برای مردم میشود فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری، تاریخی و صنایعدستی هر منطقه نیز فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: قوشچی از نظر تاریخی جزو مناطق قابل اتکا بوده و حرف زیادی برای گفتن دارد و شهرداری قوشچی با هدف نشان دادن هویت این شهر اقدام به راهاندازی یک موزه کرده است که امروز فرصتی فراهم شد از آن بازدیدی داشته باشیم و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی برای تکمیل این موزه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
صفری گفت: قناتهای قوشچی نیز جزو آثار تاریخی این شهر محسوب میشود که بهزودی پرونده ثبت ملی آنها نیز تهیه و برای ثبت ارسال میشود.
او با بیان اینکه خانه کاظمخان قوشچی که در سه دوره مورد مرمت قرار گرفته است، اظهار کرد: با این وجود مرمت این خانه نواقصی دارد که سعی میشود در ظرف مدت سه ماه آنها برطرف و این خانه به مکانی برای نشان دادن خاطرات و رشادتهای کاظمخان با عنوان موزه مقاومت تبدیل شود.