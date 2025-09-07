پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سعید خوشطینت، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری، از پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی عملیات اجرایی زیرگذر مسیر شورا – ورزش خبر داد.
وی با اشاره به تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی پروژه گفت: تاکنون ۳۹۰ مترمربع از عرشه طراحیشده در ضلع شمالی بتنریزی، آسفالت و بارگذاری ترافیکی شده است. همچنین عملیات خاکبرداری رمپهای طرفین زیرگذر، بتنریزی دیوارهها و اجرای شمعها به پایان رسیده است.
خوشطینت افزود: هماکنون حدود ۴۰۰ مترمربع دیگر از عرشه در ضلع جنوبی (سمت بلوار شورا) در حال آمادهسازی برای آرماتورگذاری و بتنریزی است.