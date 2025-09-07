پخش زنده
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در سفر به خراسان جنوبی با بازدید از بازارچه دائمی صنایعدستی سرای امینی در بیرجند، روند مرمت و احیای این بنای تاریخی و مهم را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی دارابی در جریان این بازدید با حضور در غرفههای فعالان و هنرمندان صنایعدستی، بر ضرورت معرفی گسترده و برند سازی تجاری سرای تاریخی امینی به عنوان یک مجموعه هویتساز فرهنگی تأکید و خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیرههای فروش صنایعدستی میتواند رونق اقتصادی و فرهنگی منطقه را به همراه داشته باشد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ضمن اشاره به اهمیت همکاری با رسانهها، اظهار کرد: برنامهریزی برای معرفی سرای امینی به عموم مردم از طریق برگزاری رویدادهای فرهنگی، نمایشگاههای تخصصی، اجرای برنامههای زنده تلویزیونی و فعالیت گسترده در فضای مجازی باید در اولویت قرار گیرد.
او افزود: انعقاد تفاهمنامههای همکاری برای توسعه و ترویج این اثر فاخر تاریخی و سایر مجموعههای مشابه باید صورت گیرد. دارابی گفت: بازارچه صنایع دستی سرای امینی نه تنها مکانی برای فروش آثار هنری است، بلکه جاذبهای فرهنگی و هویتبخش است که میتواند سهم مهمی در حفظ و ارتقای میراث فرهنگی و گردشگری کشور ایفا کند.