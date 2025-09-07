کاروان پیاده شاهچراغ (ع) در فیروزآباد، مسافت ۱۳۰ کیلومتری از فیروزآباد به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) را پیاده طی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسوول این کاروان گفت: به مناسبت سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، کاروان زیارتی فیروزآباد با حضور ۱۵۰ نفر و به یاد شهید مدافع امنیت احمد زارعی، مسیر ۱۳۰ کیلومتری از این شهرستان به سمت حرم حضرت احمدبن موسی (ع) را پیاده طی می‌کند.

حمید مکارم افزود: این کاروان ۱۵ سال است که با هدف شناساندن شیراز سومین حرم اهل بیت (ع) و به یاد یک شهید حرکت خود را از شهرستان فیروزآباد آغاز و مسافت ۱۳۰ کیلومتری را در پنج روز طی می‌کند.