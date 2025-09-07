معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اهمیت نقش جوانان در جامعه و ناکافی بودن برنامه‌های فعلی، بر لزوم توجه جدی به نیاز‌های این قشر برای تقویت همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، شهرام احمدپور، معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان، با تأکید بر اینکه “برنامه‌هایی که تاکنون ارائه شده، قابل تقدیر است، اما به تنهایی کافی نیست”، گفت: بخش عمده‌ای از بدنه اجتماعی را جوانان تشکیل می‌دهند و در برخی حوزه‌ها فاقد برنامه‌ای مناسب برای پاسخ به نیاز‌های آنان هستیم.

احمدپور با استناد به تاریخ، قطع ارتباط حاکمیت با بدنه اجتماعی را یکی از دلایل بروز مشکلات در گذشته دانست و بر اهمیت حفظ پیوند با جامعه تأکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در ادامه به وضعیت آموزش جوانان پرداخت و گفت: صرف آموزش تنها برای پر کردن اوقات فراغت کافی نیست.

وی افزود که گزارش‌های فعلی عمدتاً معطوف به جوامع دانش‌آموزی و بخش کوچکی از دانشجویان است و نیاز به رویکردی جامع‌تر و هدفمندتر احساس می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندارهمچنین به اهمیت جلوگیری از بروز “مشکلات اجتماعی مانند افسردگی در جامعه” تاکید کرد.