به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی جمعه حسن فیصل در دیدار با نماینده دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کشور لیبی به عنوان کشوری تأثیرگذار در قاره آفریقا می‌تواند برای هماهنگی مواضع میان کشور‌های اسلامی علیه دشمن مشترک تلاش کند.

وی ضمن اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و ایران، گفت: همانطور که تاریخ شهادت می‌دهد، خصومت لیبی با رژیم منحوس اسرائیل و متحدان آن، ریشه در ایمان به خدا دارد و ما همواره از کشور‌های مسلمان به خصوص جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌کنیم.

حسن فیصل ادامه داد: در ۱۲ روز جنگ رژیم کودک‌کش اسرائیل علیه ایران، در کشور شما حضور داشتم و شاهد پایداری و آرامش مردم کشور ایران بودم.

وی همچنین از تلاش‌های شهید دکتر امیرعبداللهیان در راستای تحرک بخشی به کشور‌های عربی در حمایت از غزه قدردانی کرد.

نماینده دشتی و تنگستان در مجلس هم گفت: پیوند تاریخی و اشتراکات مردم و دولت دو کشور، سبب تلاش دولت‌ها برای عبور از فراز و نشیب در روابط دوجانبه شد و اکنون باید برای تقویت روابط تلاش کرد.

غلامحسین زارعی ضمن اشاره به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران، از موضع‌گیری کشور لیبی در محکومیت جنایات رژیم منحوس و متحدان آن قدردانی کرد.

وی افزود: حمله رژیم کودک کُش صهیونیستی و متحدان آشکارش به ایران، خلاف منشور ملل متحد و عرف بین‌الملل بود، اما ایران در حالی که مورد تجاوز قرار گرفته بود با رعایت قواعد بین‌المللی به این جنایات پاسخ داد.

زارعی در ادامه بر لزوم همبستگی میان مسلمانان جهان تأکید کرد و گفت: امروز هدف دشمنان اسلام، به ویژه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا و متحدان آنها در اروپا، ایجاد تفرقه و اختلاف میان کشور‌های اسلامی است که در این راستا از کشور لیبی به عنوان کشوری تأثیرگذار در قاره آفریقا انتظار داریم برای هماهنگی مواضع میان کشور‌های اسلامی علیه دشمن مشترک تلاش کند.