مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان گفت: هفت باب کتابخانه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در شهر‌های مختلف استان در مراحل مختلف ساخت، تجهیز و تکمیل است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، پیمان آرامون، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در دیدار خدیجه معصومی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی، گفت: احداث هفت باب کتابخانه عمومی در دستور کار بوده که عملیات اجرایی این کتابخانه‌ها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی در دست احداث است.

آرامون گفت: این کتابخانه‌ها در شهرستان‌های بوکان، اشنویه، ماکو، تکاب و سردشت احداث می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: برای هر کتابخانه به‌طور میانگین ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در صورت تامین اعتبار تا یک سال آینده این کتابخانه‌ها به اتمام رسیده و تحویل بهره‌بردار می‌شود.