به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سردار محمد هاشم پور، از فرماندهان اسبق لشکر ۱۴ امام حسین (ع) شهدا را مظهر اقتدارو امنیت کشور دانست و گفت: تا زمانی که قدر شهدا را بدانیم و حافظ راه و آرمان‌های آنها باشیم انقلاب اسلامی دچار تزلزل نمی‌شود.

وی با اشاره به شکست رژیم صهیونیستی در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی در این جنگ با تمام توان و حمایت آمریکا و غرب ظاهر شد، اما در مقابل وحدت مثال زدنی ملت ایران ورهبری رهبر معظم انقلاب و توان بالای نیرو‌های نظامی کشورمان شکست ذلت بار را پذیرفت و اعلام آتش بس کرد.

سرهنگ دوم پاسدارشهید مختار مرشدی از شهدای امنیت هشتم شهریور سال گذشته در چهل سالگی به شهادت رسید.