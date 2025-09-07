مانور بازگشایی به منظور ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مانور بازگشایی به منظور ارزیابی میزان آمادگی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید و شناسایی موانع و مشکلات احتمالی برگزار شد.

این اقدام، وضعیت مدارس را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید مورد بررسی قرار داده و به رصد فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی شده اختصاص دارد.

این پروژه بزرگ هر ساله از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و با تلاش مستمر، تمام اقدامات لازم تا تاریخ ۱۵ شهریور انجام شده است.

مدیران مدارس به خوبی تمهیدات لازم را برای آغاز سال تحصیلی فراهم آورده و امیدواریم که شروع سال تحصیلی جدید با روحیه‌ای مثبت و پر از مهر باشد.