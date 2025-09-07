به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان، از برگزاری رویداد ملی توربو فروش در گچساران خبر داد و گفت: این رویداد با اجرای سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی به‌صورت وبیناری، همزمان با سراسر کشور در دوگنبدان برگزار شد.

فاطمه اسدی افزود: هدف از این رویداد، ترویج مهارت‌های فروش اینترنتی و توانمندسازی علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار‌های آنلاین با استفاده از بستر اینترنت و فضای مجازی است.

اسدی اضافه کرد: این رویداد که تحت عنوان کارافن، از خانه تا بازار، از مهارت تا کسب‌وکار» برگزار می‌شود، بخشی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای سرمایه‌گذاری و توسعه مهارت‌آموزی تحت شعار «ایران ماهر» است.

وی با بیان اینکه افتتاحیه سلسله نشست‌های آموزشی فروش اینترنتی دیروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد ادامه داد: گچساران نیز به عنوان یکی از میزبانان اصلی این برنامه، پذیرای علاقه‌مندان بود.

اسدی با اشاره به اینکه مخاطبان اصلی این رویداد صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک و علاقه‌مندان به استارتاپ‌ها هستند، اضافه کرد: شرکت‌کنندگان با استفاده از تجربه استادان و مالکان برند‌های موفق، راه‌های شبکه‌سازی و ورود به تجارت الکترونیک را فرا می‌گیرند.

وی اداکه داد: این رویداد فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به یادگیری مهارت‌های فروش اینترنتی و توسعه کسب‌وکار‌های خود در فضای آنلاین و نیز ایجاد ارتباط میان مهارت‌آموزان و فعالان حوزه کسب‌وکار است.