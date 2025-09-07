پخش زنده
کتاب «گعدههای دور آتش» اولین رمان نوشته شده درباره روحانی مبارز شهید سید مجتبی نواب صفوی، نامزد بخش داستان بلند و رمان بزرگسال چهارمین جایزه ادبی شهید اندرزگو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که به قلم سید میثم موسویان نوشته شده و کاری از انتشارات کتاب نماست، در قالب یک رمان به روایت زندگی، مبارزات و تفکرات نواب صفوی میپردازد.
نواب صفوی از رهبران تأثیرگذار جریانهای اسلامی در دوران معاصر ایران بود که با تشکیل گروه فدائیان اسلام، نقش مهمی در مبارزات سیاسی و مذهبی آن دوران داشت.
«گعدههای دور آتش» تلاش دارد تا زوایای شخصیتی، روحیات و دغدغههای این مبارز انقلابی را از دریچه داستانی جذاب به مخاطبان ارائه کند.
این کتاب برای علاقهمندان به تاریخ معاصر ایران، ادبیات مقاومت و زندگینامههای مبارزان اسلامی، گزینهای خواندنی و ارزشمند محسوب میشود.
چهارمین آیین اعطای «جایزه ادبی شهید سیدعلی اندرزگو» دوشنبه ۱۷ شهریور ماه در سالن سوره، حوزه هنری انقلاب اسلامی با معرفی آثار برتر به کار خود پایان میدهد.
این مراسم به منظور معرفی و قدرانی از برترین آثار ادبی در سه بخش «داستان بلند و رمان بزرگسال»، «داستان کودک و رمان نوجوان»، «روایت مستند و تاریخ شفاهی» برگزار میشود.
رویکرد این جایزه بیان و روشنگری حقایق درباره دوره حکومت پهلویهاست و اینک قرار است پس از گذشت سه دوره از این جایزه، چهارمین دوره آن با شعار "این مبارزه ادامه دارد" برگزار میشود.