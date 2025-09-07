پخش زنده
تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه و مقاومت مردم فلسطین در قبال آن در عرصه فرهنگی نیز توجه بسیاری را در غرب به خود معطوف داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تاکنون صدها اثر در حوزه فیلمهای سینمایی و مستند، شعر و ادبیات، هنرهای تجمسی و گرافیک و موسیقی و تئاتر درباره فلسطین به زبانهای مختلف خلق شده است، در تازهترین اثر در این باره، مجموعه اشعار یک دختر فلسطینی است که به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ و منتشر شد.
اشعار "بتول ابو اکلین" (Batool Abu Akleen)، دختر ۲۰ ساله فلسطینی متولد غزه درباره نسل کشی اسرائیل در شهرش است، اشعار او با همت خودش و نیز شاعران انگلیسی، "گراهام لیدل" (Graham Liddel)، "ویسام التمیمی" (Wiam El-Tamami) و "یاسمین ظاهر " (Yasmin Zaher)، به زبان انگلیسی برگردانده و منتشر شده است.
به نوشته روزنامه گاردین، کتاب " ۴۸ کیلوگرم" (۴۸Kg) که ادیبان آن را از بهترین کتابهای شعر معاصر توصیف کردهاند، دارای ۴۸ شعر است که معادل وزن شاعر فلسطینی است.
گاردین نوشت: بهای این کتاب، ۱۷.۵ پوند است. پلهای زبانشناختی میان زبانهای عربی و انگلیسی و نیز عکسهایی قدیمی از غزه، از ویژگیهای این کتاب عنوان شده است. فجایع غزه و نسل کشی فلسطینیان به دست رژیم اسراییل موجب شد فرهنگ و هنر به وسیلهای برای بیان درد و رنج مردم مظلوم فلسطین مبدل شود تا بلکه با نمایاندن چهره وحشتناک نسل کشی، وجدان جهانی بیدار و به جنایات هولناک غزه پایان داه شود. مترجمان این اثر میگویند این شاعر جوان فلسطینی در اشعارش، به خوبی شقاوت اسرائیل را در غزه نمایش میدهد.