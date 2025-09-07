دوست داران محیط زیست در یزد یک حلقه مار افعی شاخدار و یک عدد رتیل را زنده گیری و تحویل محیط زیست دادند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان گفت: یک حلقه مار افعی شاخدار و یک عدد رتیل توسط دوست داران محیط زیست زنده گیری و تحویل اداره حفاظت محیط زیست اردکان شد.

سید جلال موسوی ضمن تقدیر از احساس مسئولیت این شهروندان در قبال حیات وحش شهرستان افزود: مار مذکور که از نوع افعی شاخدار بوده که این گونه زیبا و بسیار تاثیر گذار بر اکوسیستم، پس از اطمینان از سلامت، در زیستگاه مناسب رهاسازی خواهد شد.