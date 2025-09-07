به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیشابور گفت: ۸۷۶ عکاس از سراسر کشور در فراخوان این نمایشگاه شرکت کردند که ۲۴۱ عکاس توسط هیات انتخاب، برای حضور در این نمایشگاه انتخاب شدند.

حمیدرضا آتشی افزود: در این میان، آثار شش عکاس نیشابوری شامل مرتضی امین الرعایایی، رضا زرنوشه، مهدی زواری، مهناز نوریان، مبینا مشکانی و فاطمه سیفی نیز به هفدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال دوربین. نت تهران راه یافت.

او ادامه داد: در این نمایشگاه، ۲۴۱ فریم عکس منتخب سال ۱۴۰۳ در عمارت بلدیه تهران به نمایش درمی آید که توسط عکاسان، خبرنگاران، ادیتور‌های عکس، برگزیده و انتخاب شده است.

هفدهمین نمایشگاه عکس‌های برتر سال «دوربین. نت» از ۲۱ تا ۲۸ شهریور در عمارت بلدیه تهران (خانه شهر) واقع در میدان امام خمینی (ره) برپا می‌شود.